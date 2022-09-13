МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. США и их союзники могут успешно заключить формальное соглашение о лимите цен на российскую нефть, однако подобная договоренность окажется безрезультатной из-за невозможности правоприменения сделки в рыночных реалиях, заявил РИА Новости гендиректор Sovereign Wealth Management Гэри Королев. Нефть дешевеет на признаках снижения спроса

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ограничить цены на нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта. Позже президент России Владимир Путин заявил, что Москва не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

"Новое соглашение (о потолке цены на нефть из РФ), скорее всего официально вступит в силу, но фактически окажется безрезультатным из-за множества исключений, пробелов, отсутствия правоприменения в рыночных реалиях и потребности западных стран поддерживать свои экономики", — считает он.

По словам бизнесмена, такая договоренность постепенно утратит актуальность. Королев отметил, что соглашение является "демонстрацией силы", добавив, что Индия и Китай отказались следовать санкционной стратегии США и их союзников.

"Экономика Индии извлекла выгоду из европейских санкций, потому что страна стала главным поставщиком переработанной российской нефти в Европу. Индия и Китай получают гигантскую прибыль, перерабатывая эту нефть", — указал он.

Королев подчеркнул, что западные страны и так покупают российскую нефть, но с серого рынка и со значительной переплатой.

Кроме того, инвестор заявил, что западные инвесторы с аппетитом смотрят на возможности вложения в российский рынок, который оказался под искусственным давлением санкционного режима.

"Коэффициент циклически скорректированного соотношения цены к прибыли Шиллера — классический метод сравнения ценности актива к его рыночной цене — был одним из лучших на российском рынке среди всех значений в мире еще до начала СВО. Теперь каждый полученный рубль может быть куплен с дисконтом в 40% даже к тем высоким значениям", — подчеркнул он.

Королев также оценил инвестиционные перспективы Европы, указав, что рынок ЕС рынок продолжит сталкиваться с ограничениями иностранных вложений вплоть до выхода региона из энергетического кризиса.

По его словам, Евросоюз на фоне отсутствия альтернативных поставщиков энергоресурсов не может существовать без российского "голубого топлива".

"Невероятно, что вопреки громадным энергетическим проблемам Европы Германия все еще планирует остановить работу своих атомных электростанций. Атомная энергетика — это единственный путь хотя бы частично решить текущие сложности Европы при отказе от газа из России", — считает Королев.

Инвестор добавил, что обострение энергетического кризиса в Европе может спровоцировать социальную и политическую нестабильность в регионе.

Помимо этого, Королев отметил, что кризис также коснулся американской экономики.

"Инфляция, скорее всего, значительно снизится в краткосрочной перспективе, однако те дни, когда цены росли на 2% ежегодно, вероятнее всего, уже не вернутся", — считает он.

По словам инвестора, экономика США, несмотря на усилия ФРС по снижению нынешних темпов роста потребительских цен в стране, движется в сторону замедления своего роста с вероятным уходом в рецессию. При этом высокий уровень занятости в на рынке труда не является индикатором текущего положения дел.