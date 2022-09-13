МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Аналитики понижают прогнозы по ценам на нефть на оставшуюся часть года на фоне опасений относительно рецессии в крупных экономиках и продолжающейся борьбы с коронавирусом в Китае. Американский инвестор назвал идею "потолка" цен на нефть безрезультатной

В Morgan Stanley и UBS понизили краткосрочные прогнозы по ценам на нефть из-за ухудшающихся внешнего фона и продолжающихся поставок из России в Азию и другие регионы.

Цены на нефть Brent упали примерно на треть с пиков, достигнутых в начале марта. Котировки могут продолжить снижаться и в ближайшие месяцы, хотя в следующем году они могут совершить отскок на фоне восстановления экономик и сокращения поставок российской нефти.

В Morgan Stanley пересмотрели в сторону понижения краткосрочный прогноз по ценам на Brent из-за ускорения инфляции и резкого замедления спроса, сообщили аналитики банка, включая Мартина Ратса.

В банке понизили прогноз по цене на нефть Brent в 3-м квартале 2022 года на 12 долларов за баррель, до 98 долларов за баррель и понизили оценку на 4-й квартал на 5 долларов за баррель, до 95 долларов. Между тем в Morgan Stanley оставили без изменений квартальные прогнозы на 2023 год, на уровне 100 долларов и выше, полагая, что со 2-го квартала цены будут расти.

Поставки нефти из России могут значительно сократиться: по оценкам банка, в начале 2023 года экспорт из РФ может упасть на 1,5-2 млн баррелей в день.

В UBS Group понизили прогноз по цене нефти Brent к концу года на 15 долларов, до 110 долларов за баррель на фоне локдаунов в Китае и по-прежнему высоких объемов экспорта из России, отметили аналитики банка, включая Джованни Стауново. Нефть дешевеет на признаках снижения спроса

Карантинные ограничения в Китае, вероятно, приведут к замедлению восстановления спроса в краткосрочной перспективе, несмотря на рост импорта в августе.

Экспорт нефти из России оказался более устойчивым, чем ожидалось, причем объемы поставок в такие европейские страны, как Италия, по-прежнему большие.

Ожидается, что к концу сентября 2023 года цены на нефть Brent достигнут 125 долларов за баррель, так как предложение станет более ограниченным в связи с завершением задействования стратегических резервов, а спрос на нефть со стороны электростанций возрастет.

В Goldman Sachs Group Inc ожидают, что цены на нефть Brent в 2023 году достигнут 125 долларов за баррель на фоне введения потолка для цен на российскую нефть, отмечают аналитики банка, в том числе, Дамьен Курвален. Ожидается, что в этом случае предложение российской нефти упадет на 1 млн баррелей в день по сравнению с уровнями, наблюдавшимися до начала спецоперации.