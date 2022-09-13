МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по небольшому росту добычи жидких углеводородов в России (нефти, газового конденсата и прочих газоконденсатных жидкостей) в 2022 году и по-прежнему ждет снижения показателя на 0,4 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, говорится в ежемесячном докладе организации. ОПЕК не смогла полностью нарастить добычу по сделке в августе

"Прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в России в 2022 году вырастет на 80 тысяч баррелей в сутки, до в среднем 10,9 миллиона баррелей в сутки, что неизменно по сравнению с прогнозом прошлого месяца", — говорится в докладе.

"Что касается 2023 года, то добыча жидких углеводородов в России, по прогнозам, снизится на 0,4 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 10,5 миллиона баррелей в сутки", — заключает ОПЕК. Этот прогноз также аналогичен предыдущему.

При этом ОПЕК отмечает, что прогнозы относительно добычи в РФ "характеризуются высокой степенью неопределенности".

В августе добыча нефти и конденсата в РФ снизилась на 71 тысячу баррелей в сутки, до 9,8 миллиона баррелей в сутки, оценивает ОПЕК. Добыча прочих газоконденсатных жидкостей сократилась на 119 тысяч баррелей в сутки, также сообщает организация. В июле производство жидких углеводородов в России выросло на 36 тысяч баррелей в сутки, до в среднем 11,1 миллиона баррелей в сутки, указано в докладе.