ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2023 году
ОПЕК ждет роста мирового спроса на нефть на 3,1 миллиона баррелей в сутки в 2022 году
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 3,1 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году также по-прежнему ожидает роста на 2,7 миллиона баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе организации.
"Прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году остался неизменным по сравнению с оценкой предыдущего месяца, на уровне 3,1 миллиона баррелей в сутки", — пишет ОПЕК. Таким образом, ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть в 2022 году составит в среднем 100,03 миллиона баррелей в сутки.
Прогноз на 2023 год организация также оставила без изменений по сравнению с оценкой предыдущего месяца: ожидает роста мирового спроса на 2,7 миллиона баррелей в сутки, до среднего уровня 102,73 миллиона баррелей в сутки.
"Ожидается, что спрос на нефть в 2023 году будет поддерживаться стабильными экономическими показателями ключевых стран-потребителей, а также возможным ослаблением ограничений, введенных в связи с COVID-19, а также снижением геополитической неопределенности", — также отмечается в докладе.
https://1prime.ru/oil/20220913/838100638.html
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