МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 3,1 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году также по-прежнему ожидает роста на 2,7 миллиона баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе организации. ОПЕК ждет небольшого роста добычи нефти России в этом году

"Прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году остался неизменным по сравнению с оценкой предыдущего месяца, на уровне 3,1 миллиона баррелей в сутки", — пишет ОПЕК. Таким образом, ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть в 2022 году составит в среднем 100,03 миллиона баррелей в сутки.

Прогноз на 2023 год организация также оставила без изменений по сравнению с оценкой предыдущего месяца: ожидает роста мирового спроса на 2,7 миллиона баррелей в сутки, до среднего уровня 102,73 миллиона баррелей в сутки.

"Ожидается, что спрос на нефть в 2023 году будет поддерживаться стабильными экономическими показателями ключевых стран-потребителей, а также возможным ослаблением ограничений, введенных в связи с COVID-19, а также снижением геополитической неопределенности", — также отмечается в докладе.