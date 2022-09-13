МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в августе увеличилась на 618 тысяч баррелей в сутки к уровню июля, до 29,65 миллиона баррелей в сутки, однако страны организации так и не смогли обеспечить весь необходимый в рамках сделки ОПЕК+ рост, не добрав 1,4 миллиона баррелей в сутки для полного выхода из объявленных два года назад сокращений, следует из данных доклада организации. Эксперт оценил, как сильно ОПЕК+ может сократить добычу

"Согласно данным вторичных источников, общий объем добычи нефти 13 стран ОПЕК в августе 2022 года составил в среднем 29,65 миллиона баррелей в сутки, что на 618 тысяч баррелей в сутки больше по сравнению с прошлым месяцем. Добыча нефти выросла в основном в Ливии и Саудовской Аравии, а снизилась — в Нигерии", — говорится в докладе.

Как следует из данных ОПЕК, по отношению к октябрю 2018 года (база отсчета в сделке по ограничению добычи нефти ОПЕК+) организация сократила производство на 1,4 миллиона баррелей в сутки, тогда как должна была полностью выйти из оставшихся от объявленных в мае 2020 года сокращений.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. По условиям на сентябрь ОПЕК+ увеличивает добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, но в октябре — сокращает на этот же объем и возвращается к августовским параметрам.

При этом ряд стран ОПЕК+ из-за естественного снижения добычи, технических моментов или внешних ограничений не могут нарастить добычу до позволенного им уровня. Сложности, в частности, возникали у Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Конго, Анголы.