МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле увеличились к июню на 18,1 миллиона баррелей, были на 279 миллионов баррелей ниже средних пятилетних значений и на 271 миллион баррелей ниже среднего показателя в 2015-2019 годах, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. ОПЕК не смогла полностью нарастить добычу по сделке в августе

"По предварительным данным за июль, общие коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР выросли на 18,1 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Запасы составили 2,699 миллиарда баррелей, что на 148 миллионов баррелей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 279 миллионов баррелей ниже среднего пятилетнего значения и на 271 миллион баррелей ниже среднего уровня 2015-2019 годов", — говорится в докладе.

Уточняется, что в июле запасы нефти в ОЭСР составили 1,318 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов — 1,38 миллиарда баррелей.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.