МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются более чем на 1,5%, инвесторы оценивают статистику инфляции в США и возможный ответ финансового регулятора, следует из данных торгов и комментария эксперта. ОПЕК отметила снижение запасов нефти в развитых странах

По состоянию на 18.50 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,68%, до 92,42 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,37%, до 86,58 доллара.

По итогам августа годовая инфляция в США составил 8,3% после 8,5% месяцем ранее, в то время как аналитики ожидали еще большего снижения показателя — до 8,1%.

Замедление инфляции относительно слабыми темпами подогревает ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет более упорной на пути ужесточения монетарной политики, что, исходя из расхожих макроэкономических представлений, окажется негативным для экономического роста.

"Похоже, что риск замедления экономики США из-за действий ФРС сохраняется, и это не сулит ничего хорошего для среднесрочных перспектив спроса на сырую нефть", — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик брокера Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya).