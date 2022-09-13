СМИ: США могут начать пополнять стратегические нефтяные запасы при цене около 80 долларов за баррель
США МОГУТ НАЧАТЬ ПОПОЛНЯТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НЕФТЯНЫЕ ЗАПАСЫ ПРИ ЦЕНЕ ОКОЛО $80 ЗА БАРРЕЛЬ — СМИ
https://1prime.ru/oil/20220913/838104312.html
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США МОГУТ НАЧАТЬ ПОПОЛНЯТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НЕФТЯНЫЕ ЗАПАСЫ ПРИ ЦЕНЕ ОКОЛО $80 ЗА БАРРЕЛЬ — СМИ
https://1prime.ru/oil/20220913/838104312.html
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