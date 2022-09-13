МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В JPMorgan Chase & Co. прогнозируют, что цены на нефть будут расти, так как спрос превышает предложение, а такие альтернативные энергоносители, как природный газ и возобновляемые виды топлива, не смогут восполнить дефицит. Эксперты ожидают продолжение повышения ставок ФРС на фоне инфляции

Кристиан Малек, главный нефтегазовый аналитик JPMorgan, во вторник подтвердил свой прогноз, согласно которому цены на нефть достигнут 150 долларов за баррель.

Темпы роста мировой добычи отстают от темпов роста потребления, отметил Малек. "Мы снова возвращается к вопросу о том, как мы будем восполнять дефицит энергоносителей в будущем, — подчеркнул эксперт. — Мы не сможем использовать уголь или природный газ — мы и без того используем их по максимуму. Нам придется использовать солнечную и ветряную энергетику, а когда их будет недостаточно, мы по-прежнему будем наблюдать значительный дефицит нефти, и это означает, что она существенно подорожает".

По словам Малека, мировые нефтедобывающие компании недостаточно инвестируют в разработку новых месторождений, а рынок слишком сильно зависит от предложения стран ОПЕК. Что касается спроса, потребление нефти в Китае, вероятно, восстановится, когда локдауны будут отменены, добавил Малек.