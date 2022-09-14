МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне значительного роста ее запасов в США, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти вне организации

По состоянию на 8.01 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,52%, до 92,71 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 86,88 доллара.

По данным Американского института нефти API, за неделю, завершившуюся 9 сентября, коммерческие запасы нефти в США подскочили на 6 миллионов баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 200 тысяч.

Позднее в среду ожидается публикация доклада МЭА и статданных минэнерго США о коммерческих запасах нефти в стране за прошедшую неделю.

Кроме того, нефтяные инвесторы сосредоточены на предстоящем выступлении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая собирается представить ряд предложений по сдерживанию нефтяного кризиса в своем выступлении перед Европейским парламентом.