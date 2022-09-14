МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что добыча нефти и конденсата в России в августе снизилась на 170 тысяч баррелей в сутки, до 10,96 миллиона баррелей в сутки, ждет дальнейшего снижения к концу 2022 года, следует из доклада агентства. МЭА ожидает роста мировой добычи нефти

"Добыча в России упала в августе, показав первое месячное снижение с апреля. Итого добыча нефти и конденсата снизилась на 170 тысяч баррелей в сутки, до 10,96 миллиона баррелей в сутки", — пишет МЭА.

Агентство также прогнозирует дальнейшее постепенное сокращение добычи в России с сентября по ноябрь, затем, по прогнозу МЭА, будет более сильное падение добычи в декабре, когда вступит в силу эмбарго ЕС на российскую нефть.

"Это приведет к средней добыче в 2022 году на уровне 10,9 миллиона баррелей в сутки, примерно на уровне 2021 года", — отмечается в докладе.

К началу следующего года ожидается, что около 2 миллионов баррелей в сутки добычи нефти в РФ будет остановлено, что приведет к снижению общего объема до 9,6 миллиона баррелей в сутки, добавляет МЭА.

При этом агентство сообщило, что добыча нефти в мире в прошлом месяце выросла на 790 тысяч баррелей в сутки к июлю, до 101,3 миллиона баррелей в сутки в основном за счет стран, не входящих в ОПЕК+, рост наблюдается третий месяц подряд. МЭА сообщило о снижении мировых запасов нефти

"Добыча ОПЕК+ выросла на 340 тысяч баррелей в сутки, при этом сильное восстановление в Ливии и меньший прирост в Саудовской Аравии и ОАЭ компенсировались потерями в Нигерии, Казахстане и России, последняя продемонстрировала первое месячное снижение с апреля. Страны, не входящие в альянс ОПЕК+, добавили 450 тысяч баррелей в сутки, лидируя по росту за счет США, Бразилии, Норвегии и Канады", — добавляется в докладе.

По оценкам энергетического агентства, рост глобального нефтепроизводства во второй половине 2022 года, с августа по декабрь, существенно замедлится. Предложение на мировом рынке увеличится всего на 280 тысяч баррелей в сутки, до 101,6 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что ОПЕК+ станут лидерами роста при условии, что Ливия продолжит восстанавливаться, перспективы Казахстана улучшатся, а Нигерия уйдет от своих сорокалетних минимумов. Как прогнозирует МЭА, российская добыча будет постепенно снижаться с почти 11 миллионов баррелей в сутки в августе до 10,2 миллиона в сутки в декабре в связи с наступлением эмбарго.