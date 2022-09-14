МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что альянс ОПЕК+ в августе не смог полностью обеспечить необходимый в рамках сделки рост добычи нефти, добывал на 3,4 миллиона баррелей в сутки меньше, говорится в сентябрьском докладе агентства. МЭА снизило прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году

"В августе предложение нефти ОПЕК+ выросло на 510 тысяч баррелей в сутки благодаря резкому восстановлению добычи в Ливии и увеличению добычи ближневосточными производителями, поскольку альянс полностью отменил рекордные сокращения, введенные во время пандемии 2020 года. Объем добычи составил 44,67 миллиона баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с тех пор, как блок полностью прекратил добычу в апреле 2020 года во время недолгой борьбы за долю рынка", — говорится в материалах МЭА.

"В августе объемы добычи в странах ОПЕК выросли на 680 тысяч баррелей в сутки, до 29,72 миллиона баррелей в сутки, в то время как добыча у партнеров, не входящих в ОПЕК, снизилась на 170 тысяч баррелей в сутки, до 14,95 миллиона баррелей в сутки. Это привело к тому, что объем предложения группы оказался на 3,4 миллиона баррелей в день ниже официального целевого показателя, поскольку производственные проблемы, техническое обслуживание, ограничения мощностей и санкции против России ограничили предложение", — добавляется в докладе.

МЭА полагает, что рост совокупной добычи в ОПЕК+ сократил эффективные резервные мощности альянса до чуть более 3 миллионов баррелей в сутки, большая часть их которых приходится на Саудовскую Аравию и ОАЭ. В августе добыча нефти в Саудовской Аравии приблизилась к 11 миллиона баррелей в сутки, в результате чего в резерве у нее осталось 1,3 миллиона баррелей в день. ОАЭ в последнем летнем месяце располагали примерно 700 тысячами баррелей в сутки незадействованных мощностей. МЭА сообщило о снижении мировых запасов нефти

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. По условиям на сентябрь ОПЕК+ увеличивает добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, но в октябре — сокращает на этот же объем и возвращается к августовским параметрам.

При этом ряд стран ОПЕК+ из-за естественного снижения добычи, технических моментов или внешних ограничений не могут нарастить добычу до позволенного им уровня. Сложности, в частности, возникали у Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Конго, Анголы.