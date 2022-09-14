МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Нью-Дели отнесся к идее установить "потолок" цен на российскую нефть со скептицизмом, заявил посол России в Индии Денис Алипов. Американский инвестор назвал идею "потолка" цен на нефть безрезультатной

"К затее установить ценовой потолок на российскую нефть Индия относится весьма скептически, хотя США всеми силами пытаются втянуть ее в свою авантюру. Понимают, что без Индии как одного из крупнейших потребителей она не сработает. Индийцы, конечно, заинтересованы в снижении мировых цен на энергоресурсы, но отнюдь не уверены, что планы американцев сработают. Не уверен, что сами США в этом уверены. В Нью-Дели знают, что Россия в ущерб себе торговать не будет", — сказал он РИА Новости.

По словам дипломата, доля "черного золота" из России в структуре импорта Индии выросла с 1,5-2% до 12-13% в 2022 году. Объем поставок в августе достигал миллиона баррелей в сутки. Алипов подчеркнул, что в данный момент стороны ведут предметный диалог по экспорту сырья.

Ранее министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, комментируя предложение ввести ограничение цен на российскую нефть, заявил, что Индия тщательно оценит, стоит ли поддерживать это предложение. Министр добавил, что до сих пор неясно, какие страны примут участие в предлагаемом ограничении цен и какие последствия это может иметь для рынков. Он также указал, что у него нет "морального конфликта" в связи с покупкой российской нефти, но есть моральный долг перед потребителями в Индии.