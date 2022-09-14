МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Добыча нефти в Нигерии в августе упала ниже миллиона баррелей в сутки, до 980 тысяч баррелей в сутки — минимума, который наблюдался в июле 1985 года, перспективы восстановления производства неутешительны, говорится в сентябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Запасы нефти в США за неделю выросли больше прогноза

"Хроническое недофинансирование, саботаж и воровство нефти продолжают сеять хаос на нигерийских месторождениях. После почти полной остановки потока Форкадос добыча в августе упала ниже 1 миллиона баррелей в сутки, до месячного минимума, который в последний раз наблюдался в июле 1985 года, и снизилась на 30% с начала этого года. Добыча нефти составила 980 тысяч баррелей в сутки (-100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем)", — говорится в материалах МЭА.

В результате, Нигерия, которая обычно считалась крупнейшим производителем в Африке, отстала от Анголы, Ливии и Алжира. По оценкам МЭА, Нигерия недовыполнила свою квоту ОПЕК+ в августе на 850 тысяч баррелей в сутки.

"Общий объем добычи нефти, включая конденсаты и жидкий природный газ, упал до 1,3 миллиона баррелей в сутки с 1,7 миллиона баррелей в сутки в январе этого года. Перспективы неутешительны", — добавляется в докладе.

Согласно агентству, нефтяные чиновники Нигерии неоднократно ставили и не выполняли задачи по преодолению проблем с добычей, призывая операторов как можно быстрее восстановить работу скважин. Но восстановить добычу на зрелых месторождениях сложно даже с использованием передовых методов оптимизации. Как заявляет МЭА, нигерийские компании недостаточно реинвестируют в бурение новых скважин и дальнейшее развитие активов. Кроме того, дополнительные трудности создают плохая нормативно-правовая база и саботаж.

"Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что на нефтяные доходы страны огромное влияние оказывают широко распространенные хищения нефти. Для борьбы с хищениями в богатой нефтью дельте Нигера NNPC привлекла охранные агентства, в том числе принадлежащие бывшим боевикам. Но многие считают, что эта проблема укоренилась во всей цепочке поставок, что делает ее трудноразрешимой. С ростом цен на нефть за последние шесть месяцев эта ситуация, похоже, усугубилась", — заключило МЭА.