МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Брюссель и Вашингтон готовятся совершить очередную ошибку по отношению к Москве, пишет американский экономист Джеймс Рикардс в своей статье для The Daily Reckoning. Власти обдумывают введение экспортной пошлины на уголь, сообщили СМИ

"Как только начинаешь думать, что антироссийская санкционная политика не может стать еще глупее, это и происходит", — считает публицист.

По мнению эксперта, нельзя забывать о плане Евросоюза и США по давлению на Россию через страховые компании: Запад рассчитывает, что страховые компании можно заставить отказаться работать с российским бизнесом. В частности, компания Lloyd's of London и другие страховщики, считают западные политики, откажутся предоставлять услуги по страхованию танкеров экспортирующим российскую нефть, в случае, если цена за этот энергоресурс не будет находиться под ограничениями в соответствии с требованиями "большой семерки".

"Этот план обречен на провал", — прогнозирует Рикардс и добавляет, что Россия может легко найти заменить западные страховые компании другими игроками. СМИ назвали сроки запуска нового СПГ-завода на Сахалине

Помимо этого, цены на нефть, как и на другие энергоносители, определяются на мировом рынке, а не в отдельно взятом регионе.

"Это будет очередная неудача в длинном списке…", — отмечает экономист.

Главы финансовых ведомств стран G7 2 сентября подтвердили свое намерение установить лимит цен для российской нефти. Они призвали все остальные страны присоединиться к этому предложению. Президент России Владимир Путин, комментируя эту идею стран Запада, заявил, что Москва не будет ничего экспортировать, если это будет противоречить ее собственным интересам.