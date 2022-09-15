МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Саудовская Аравия в августе после трехмесячного перерыва вновь заняла второе место среди поставщиков нефти в Индию, лишь немного опередив Россию. Первую строчку рейтинга по-прежнему занимал Ирак. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли и торговле. Очередное разочарование США: Россия не хочет проигрывать в нефтяной войне

Индия является третьим мировым импортером и потребителем нефти. В августе импорт нефти из Саудовской Аравии в Индию составил 863 950 баррелей в день, что на 4,8% выше, чем в предыдущем месяце. Поставки из России упали на 2,4%, до 855 950 баррелей в день.

Несмотря на увеличение поставок из Саудовской Аравии, доля нефти стран ОПЕК в импорте Индии сократилась до 59,8%, самого низкого по крайней мере за 16 лет уровня.

Индия же стала вторым после Китая основным покупателем российской нефти, тогда как многие страны сокращают импорт российских энергоносителей из-за ситуации на Украине. Тем не менее поставки российской нефти в Индию снижаются после достижения рекордного максимума в июне, так как предлагаемый Москвой дисконт стал меньше, а НПЗ увеличили срочные поставки.

Общий объем импорта нефти в Индии в августе упал до 5-месячного минимума и составил 4,45 млн баррелей в день, что на 4,1% ниже уровня июля. Причиной этого стало ремонтно-техническое обслуживание некоторых НПЗ.