Глава "Газпром нефти" оценил действия ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке
Глава "Газпром нефти" Дюков считает ежемесячный пересмотр параметров добычи нефти в ОПЕК+ правильным
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — ПРАЙМ. Помесячное принятие решений ОПЕК+ об уровнях добычи нефти в текущих условиях правильно, на данный момент мировой рынок в целом сбалансирован, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Помесячное принятие решений (ОПЕК+ — ред.) — правильный подход. Ситуация меняется каждый месяц, и решения нужно принимать, исходя из ситуации", — сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного газового форума.
Отвечая на вопрос, сбалансирован ли на данный момент мировой нефтяной рынок, он сказал: "В целом да".
https://1prime.ru/oil/20220915/838122387.html
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