С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — ПРАЙМ. Помесячное принятие решений ОПЕК+ об уровнях добычи нефти в текущих условиях правильно, на данный момент мировой рынок в целом сбалансирован, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. ОПЕК+ согласовал сокращение добычи нефти в октябре

"Помесячное принятие решений (ОПЕК+ — ред.) — правильный подход. Ситуация меняется каждый месяц, и решения нужно принимать, исходя из ситуации", — сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного газового форума.

Отвечая на вопрос, сбалансирован ли на данный момент мировой нефтяной рынок, он сказал: "В целом да".