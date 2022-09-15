МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. В Германии решают дальнейшую судьбу принадлежащего российской "Роснефти" нефтеперерабатывающего завода в Шведте, о результатах сообщат по итогам обсуждения, заявил глава немецкого Минэкономики, вице-канцлер Роберт Хабек. СМИ: Германия хочет отсрочить выплаты газового сбора компаниям-импортерам

Ранее издание Spiegel, сославшись на собственную информацию, сообщило, что власти Германии рассматривают национализацию НПЗ в Шведте, возможно введение попечительского управления.

"Разрешите мне не комментировать это. Вам известно, что мы давно работаем над темой Шведта. И эта работа приведет к результатам, когда они появятся — я сообщу", — сказал Хабек.

По информации Spiegel, в настоящий момент рассматривается несколько "возможных вариантов" участия государства в будущем НПЗ, в том числе передача компании государству, а также попечительское управление. Все эти варианты юридически возможны, ранее аналогичное решение было применено к бывшей дочерней компании "Гапрома" Gazprom Germania.