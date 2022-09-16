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2022-09-16T09:50:54+03:00
2022
https://1prime.ru/oil/20220916/838134238.html
Немецкий регулятор назвал причину попечительского управления над Rosneft
Нефть
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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ПРИЧИНОЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НАД ROSNEFT DEUTSCHLAND И RNRM СТАЛА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НА РЫНКЕ И ТЕСНЫЕ СВЯЗИ КОМПАНИЙ С РОССИЕЙ — РЕГУЛЯТОР В ФРГ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.09.2022
нефть, энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ПРИЧИНОЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НАД ROSNEFT DEUTSCHLAND И RNRM СТАЛА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НА РЫНКЕ И ТЕСНЫЕ СВЯЗИ КОМПАНИЙ С РОССИЕЙ — РЕГУЛЯТОР В ФРГ
Новость дополняется