2022-09-16T09:50:54+03:00

2022-09-16T09:50:54+03:00

2022-09-16T09:50:54+03:00

2022

https://1prime.ru/oil/20220916/838134238.html

Немецкий регулятор назвал причину попечительского управления над Rosneft

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПРИЧИНОЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НАД ROSNEFT DEUTSCHLAND И RNRM СТАЛА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НА РЫНКЕ И ТЕСНЫЕ СВЯЗИ КОМПАНИЙ С РОССИЕЙ — РЕГУЛЯТОР В ФРГ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.09.2022

нефть, энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60