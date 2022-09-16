БЕРЛИН, 16 сен — ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающее предприятие PCK, расположенное в Германии и принадлежащее "Роснефти", предупредило о возможных краткосрочных ограничениях в поставках сырой нефти по трубопроводу "Дружба". Цены на газ в Европе упали ниже 2000 долларов за тысячу кубов

"Мы готовимся к возможным краткосрочным ограничениям в поставках сырой нефти по "Дружбе", — говорится в сообщении компании. Уточняется, что сегодня часть поставок сырой нефти проходит через портовый Росток.

"Роснефть" через свои немецкие дочерние компании владеет 54,17% этого НПЗ. Ранее в пятницу минэкономики Германии сообщило, что немецкое правительство передает Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, структуры "Роснефти", в доверительное управление Федеральному сетевому агентству (BNA).

"Доверительное управление Rosneft Deutschland не означает, что PCK находится под доверительным управлением… Мы по-прежнему сосредоточены на безопасной и надежной работе нефтеперерабатывающего завода", — прокомментировали в компании.

Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH расположен в немецком городе Шведте. Расположение завода позволяет поставлять нефть марки Urals по трубопроводу "Дружба". Мощность завода составляет 11,6 миллиона тонн в год (текущая доля "Роснефти" в мощности завода — 6,3 миллиона тонн в год), индекс Нельсона — 9,8. Акционеры: "Роснефть" — 54,17%, Shell — 37,5%, Eni — 8,33%.