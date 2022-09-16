Агентство Tasnim сообщило, что Китай стал главным импортером иранской нефти за последние три месяца
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Иран за последние три месяца поставил на мировой рынок 20 миллионов баррелей нефти из своих запасов, при этом значительная часть направлена в Китай, передает иранское агентство Tasnim.
"За последние три месяца, помимо экспорта нефти из своей ежедневной добычи, Иран также экспортировал на мировой рынок 20 миллионов баррелей нефти из своих запасов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что значительная часть этой иранской нефти была отправлена на китайский рынок.
https://1prime.ru/oil/20220916/838137433.html
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