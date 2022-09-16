МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Иран за последние три месяца поставил на мировой рынок 20 миллионов баррелей нефти из своих запасов, при этом значительная часть направлена в Китай, передает иранское агентство Tasnim. Оставили без всего: США "кинули" Европу с нефтью и газом

"За последние три месяца, помимо экспорта нефти из своей ежедневной добычи, Иран также экспортировал на мировой рынок 20 миллионов баррелей нефти из своих запасов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что значительная часть этой иранской нефти была отправлена на китайский рынок.