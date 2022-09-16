МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Общий объем вложений "Роснефти" в проекты нефтепереработки в ФРГ составил 4,6 миллиарда евро, планировались и дальнейшие инвестиции, в том числе в нефтеперерабатывающий завод PCK, сообщила компания.

"Общий объем инвестиций "Роснефти" в проекты нефтепереработки в Германии составил 4,6 миллиарда евро. Дополнительные инвестиции планировались в связи с увеличением доли акционерного капитала компании в РСК и переходом к производству биотоплива", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что также были планы по дальнейшему развитию производства и инфраструктуры заводов. Инвестиционные программы, в частности, предусматривали реализацию зеленых проектов, проектов в области нефтехимии и энергетики.

Среди подобных проектов была программа по повышению энергоэффективности и снижению выбросов парниковых газов, ряд крупных проектов по очистке сточных и грунтовых вод на заводах PCK, MiRO и Bayernoil, проект по производству зеленого водорода с использованием возобновляемых источников энергии (для последующего производства моторных и авиатоплив), проекты по производству синтетических моторных топлив, также сообщила "Роснефть".

Ранее в пятницу министерство экономики и защиты климата Германии сообщило о том, что немецкий кабмин передал дочерние предприятия "Роснефти" — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — под контроль Федерального сетевого агентства. Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах, PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil. По данным минэкономики, это необходимо для того, чтобы нефтеперерабатывающие заводы в Шведте, Карлсруэ и Вохбурге могли продолжать производство.

Агентство пояснило, что причиной введения попечительского управления над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing стала ситуация на рынке, сложившаяся из-за их тесных связей с Россией.