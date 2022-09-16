МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Передача немецких активов "Роснефти" под управление регулятора ФРГ не была неожиданной, это решение незаконно и, по сути, является экспроприацией собственности в преднамеренно созданных санкциями ЕС и действиями германских и польских регуляторов условиях, заявила российская компания.

"Решение Федерального правительства ФРГ о передаче немецких активов компании во внешнее управление Федеральному сетевому агентству, к сожалению, не является для нас неожиданным и находится в логике навязанного США алгоритма действий в отношении российских предприятий на территории Германии", — отмечается в сообщении "Роснефти".

"Данное решение незаконно и, по сути, является экспроприацией акционерной собственности в результате преднамеренно созданной соответствующими санкциями Евросоюза и действиями немецких и польских регуляторов ситуации, целью которой и являлся захват активов", — добавляется в релизе.

Несмотря на это, "Роснефть" готова обсудить с Германией параметры нового контракта на поставку нефти при условии гарантий защиты инвестиций, сообщила компания.

"В связи с односторонним решением о смене главы исполнительного органа и вследствие появления форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных действующим внутрикорпоративным контрактом между ПАО "НК "Роснефть" и Rosneft Deutschland GmbH, последний подлежит переподписанию с уполномоченным правительством ФРГ лицом. Компания готова обсудить возможные параметры нового контракта при условии гарантий оплаты поставленного сырья, защиты инвестиций (в интересах акционеров компании) и законных прав персонала предприятий", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Минэкономики ФРГ сообщило, что Германия передает дочерние структуры "Роснефти" Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству. Управляющим директором активов российской нефтяной компании назначен партнер одной из юридических фирм Кристоф Морген.

Rosneft Deutschland объединяет в общей сложности около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии. Таким образом, это одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в стране.