ХЕЛЬСИНКИ, 19 сен — ПРАЙМ. Финская Neste, ведущий мировой производитель возобновляемого дизельного топлива и экологически чистого авиационного топлива, запускает исследование по переводу своего единственного НПЗ в Финляндии на переработку возобновляемых источников энергии, сообщается в понедельник в пресс-релизе компании. Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть на следующей неделе

Цель — полное прекращение переработки сырой нефти к середине 2030-х годов.

"Neste планирует значительно увеличить производство возобновляемых источников энергии и замкнутого цикла в Порвоо в долгосрочной перспективе. Изучаемая трансформация начнется с совместной переработки как возобновляемого, так и обычного сырья и может быть продолжена модернизацией существующих установок на более позднем этапе с долгосрочным потенциалом мощности от 2 до 4 миллионов тонн в год. Трансформация приведет к прекращению переработки сырой нефти в Порвоо в середине 2030-х годов", — говорится в сообщении.

В настоящее время Neste имеет глобальные производственные мощности по производству возобновляемых продуктов в размере 3,3 миллиона тонн в год на нескольких площадках: на собственных заводах в Сингапуре, Роттердаме и финском Порвоо, а также на совместном предприятии с Marathon в Мартинесе, Калифорния. Ожидается, что производственные мощности возобновляемых продуктов будут увеличены до 5,5 миллиона тонн к концу 2023 года и до 6,8 миллиона тонн к концу 2026 года.

Neste — ведущий мировой производитель возобновляемого дизельного топлива и экологически чистого авиационного топлива, производитель биотоплива и биопластиков, занимается нефтепереработкой и розничной торговлей топлива через собственную сеть АЗС в странах Балтии и Финляндии. В 2021 году выручка Neste составила 15,1 миллиарда евро, при этом 94% сопоставимой операционной прибыли компании пришлось на продукты из возобновляемых источников энергии. Крупнейший собственник компании (46,49%) — правительство Финляндии. Акции торгуются на бирже Nasdaq.