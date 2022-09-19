В США выросло число действующих нефтегазовых установок
Число действующих нефтегазовых буровых установок в США выросло за неделю до 763 единиц
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе выросло впервые за три недели. Относительно высокие цены на нефть побудили некоторые компании увеличить добычу. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные нефтесервисной компании Baker Hughes.
Согласно информации, число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 10-16 сентября выросло на 4 единицы, до 763 единиц. Это самый высокий показатель с августа.
Число буровых установок на 251 единиц, или 49%, выше, чем в аналогичный период прошлого года.
Число нефтяных буровых установок на отчетной неделе увеличилось на 8 единиц, до 599 единиц. Число газовых буровых установок сократилось на 4 единицы, до 162 единиц.
В августе число нефтяных и газовых буровых установок снизилось после роста в течение 24 месяцев.
https://1prime.ru/oil/20220919/838162887.html
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