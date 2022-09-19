МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе выросло впервые за три недели. Относительно высокие цены на нефть побудили некоторые компании увеличить добычу. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть на следующей неделе

Согласно информации, число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 10-16 сентября выросло на 4 единицы, до 763 единиц. Это самый высокий показатель с августа.

Число буровых установок на 251 единиц, или 49%, выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Число нефтяных буровых установок на отчетной неделе увеличилось на 8 единиц, до 599 единиц. Число газовых буровых установок сократилось на 4 единицы, до 162 единиц.

В августе число нефтяных и газовых буровых установок снизилось после роста в течение 24 месяцев.