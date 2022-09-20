МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром не показывают ярко выраженной динамики, рынки реагируют на ряд факторов, свидетельствуют данные торгов. В США призвали Байдена продолжить высвобождать нефть из резервов

По состоянию на 8.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent символически растет на 0,07%, до 92,06 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на WTI — снижается на столь же символические 0,09%, до 85,28 доллара.

Во вторник утром цены на нефть не имеют яркой динамики из-за ряда факторов. Так, негативное влияние на котировки оказывает предстоящее повышение ставки Федрезервом США, рынки оценивают вероятность возникновения экономической рецессии, которая, в свою очередь, может привести к снижению спроса на "черное золото".

С другой стороны, увеличению нефтяного спроса способствует ослабление коронавирусных ограничений в крупнейшем ее импортере — Китае.

"В то время как опасения по поводу рецессии продолжают оказывать давление на настроения на рынке, опасения по поводу глобального спроса на нефть, скорее всего, будут продолжать впитываться очень постепенно", — сказала агентству Bloomberg основатель Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).