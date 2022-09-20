Reuters: Саудовская Аравия вновь стала лидером среди поставщиков нефти в Китай
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Саудовская Аравия вернула первенство по экспорту нефти в Китай, увеличив его на 22% в августе по сравнению с июлем, до 8,48 миллиона тонн, и на 5% в годовом выражении, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные китайской таможни.
Россия перешла на второе место по этому показателю. Экспорт нефти из России увеличился в августе до 8,34 миллиона тонн с 7,14 миллиона месяцем ранее. В годовом выражении показатель увеличился на 28%.
Что касается России, то агентство отмечает, что показатель вырос, так как китайские нефтеперерабатывающие заводы расширили закупки этой нефти со скидкой.
Третьей страной по уровню поставок нефти в Китай стал Ирак — 4,32 миллиона тонн (снижение на 26% к прошлому году). Четвертое место по импорту заняла Ангола (2,2 миллиона тонн, снижение на 33,8%), а пятой стала Бразилия, чьи поставки в годовом выражении упали на 46,9%, до 1,88 миллиона тонн.
Импорт из Малайзии поднялся на 92,7% по сравнению с предыдущим годом, до 3,37 миллиона тонн. Импорт из Омана снизился на 16,2%, до 2,75 миллиона тонн, из ОАЭ, напротив, вырос на 47,7% в годовом выражении, до 3,8 миллиона тонн.
Также агентство сообщило, что поставки в Китай нефти из таких крупных стран-нефтедобытчиков, как США, Иран или Венесуэла, в августе были равны нулю.
https://1prime.ru/oil/20220920/838178005.html