МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Саудовская Аравия вернула первенство по экспорту нефти в Китай, увеличив его на 22% в августе по сравнению с июлем, до 8,48 миллиона тонн, и на 5% в годовом выражении, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные китайской таможни. Стоимость нефти слабо меняется под влиянием внешних факторов

Россия перешла на второе место по этому показателю. Экспорт нефти из России увеличился в августе до 8,34 миллиона тонн с 7,14 миллиона месяцем ранее. В годовом выражении показатель увеличился на 28%.

Что касается России, то агентство отмечает, что показатель вырос, так как китайские нефтеперерабатывающие заводы расширили закупки этой нефти со скидкой.

Третьей страной по уровню поставок нефти в Китай стал Ирак — 4,32 миллиона тонн (снижение на 26% к прошлому году). Четвертое место по импорту заняла Ангола (2,2 миллиона тонн, снижение на 33,8%), а пятой стала Бразилия, чьи поставки в годовом выражении упали на 46,9%, до 1,88 миллиона тонн.

Импорт из Малайзии поднялся на 92,7% по сравнению с предыдущим годом, до 3,37 миллиона тонн. Импорт из Омана снизился на 16,2%, до 2,75 миллиона тонн, из ОАЭ, напротив, вырос на 47,7% в годовом выражении, до 3,8 миллиона тонн.

Также агентство сообщило, что поставки в Китай нефти из таких крупных стран-нефтедобытчиков, как США, Иран или Венесуэла, в августе были равны нулю.