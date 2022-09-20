МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Два американских сенатора работают над законопроектом о вторичных санкциях за импорт российской нефти, сообщает агентство Bloomberg. США внесли самолеты иранских авиакомпаний в список нарушающих санкции

"Сенаторы Крис Ван Холлен, демократ из Мэриленда, и республиканец из Пенсильвании Пат Туми работают над законопроектом, который введет вторичные санкции в отношении иностранных компаний, содействующих продаже российской нефти, и стран, увеличивающих ее закупки", — сказано в публикации.

Подчеркивается, что представители Минфина США посчитали вторичные санкции избыточными, сделав ставку на на принудительное ограничение цен, выгодное для импортеров и сохраняющее для России экономическую целесообразность поставок.

США уже отказались от импорта российских энергоносителей, а их союзники в Европе планируют в декабре ввести запрет на транспортировку российской нефти морским путем.