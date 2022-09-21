МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Газпром нефти" находится на исторических максимумах, превышает допандемийный уровень, заявил заместитель председателя правления компании Вадим Яковлев. "Газпром" продолжит поставки газа в Республику Сербскую по ценам контракта

"Мы находимся на исторических максимумах по уровню добычи. Мы уже вышли на уровень добычи, который превышает допандемийный уровень", — сказал Яковлев на Тюменском промышленно-энергетическом форуме (TNF).

По его словам, на объемы производства влияет доступность технологий гидроразрыва пласта (ГРП). Так, "Газпром нефть" применяет операции ГРП на 80% своих скважин.

"В настоящий момент мы никаких проблем с доступом к этим технологиям не имеем, они доступны", — отметил Яковлев.

В 2021 году добыча углеводородов "Газпром нефти" выросла на 5,6%, впервые в истории компании, превысив 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента.