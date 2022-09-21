Добыча "Газпром нефти" достигла исторического максимума
Объем добычи "Газпром нефти" превысил допандемийный уровень и достигл исторического максимума
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Газпром нефти" находится на исторических максимумах, превышает допандемийный уровень, заявил заместитель председателя правления компании Вадим Яковлев.
"Мы находимся на исторических максимумах по уровню добычи. Мы уже вышли на уровень добычи, который превышает допандемийный уровень", — сказал Яковлев на Тюменском промышленно-энергетическом форуме (TNF).
По его словам, на объемы производства влияет доступность технологий гидроразрыва пласта (ГРП). Так, "Газпром нефть" применяет операции ГРП на 80% своих скважин.
"В настоящий момент мы никаких проблем с доступом к этим технологиям не имеем, они доступны", — отметил Яковлев.
В 2021 году добыча углеводородов "Газпром нефти" выросла на 5,6%, впервые в истории компании, превысив 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента.
https://1prime.ru/oil/20220921/838193686.html
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