МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Все нефтеперерабатывающие заводы Румынии после вступления в силу эмбарго на российскую нефть смогут перейти на альтернативные источники поставок энергоресурса, заявил глава Минэнерго страны Вирджил Попеску. Уровень заполненности газохранилищ Румынии составил 80%

"В министерстве состоялись обсуждения со всеми компаниями, владеющими нефтеперерабатывающими заводами в Румынии, включая "Лукойл", о переработке сырой нефти после 5 декабря (когда вступит в силу эмбарго на российскую нефть — ред.). Они сообщили нам, что они нашли альтернативные источники сырой нефти после 5 декабря", — сказал министр.

Самый крупный нефтеперерабатывающий завод в Румыни — Petrotel Lukoil, мощностью 2,5 миллионов тонн нефти в год, который до сих пор перерабатывал российскую нефть, доставляемую по Черному морю. Также в стране действуют заводы Petromidia и Petrobrazi.

Тем временем введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило России перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай, и даже повысить доходы, хотя и продавая со скидкой меньшие объемы нефти.