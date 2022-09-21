МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российской нефтяной отрасли необходимо найти решение по созданию отечественного флота гидроразрыва пласта (ГРП) за три года, заявил зампредседателя правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев. Нефть перешла к снижению на статистике запасов в США

Гидравлический разрыв пласта — это технология для увеличения добычи нефти на месторождениях с выработанными или трудноизвлекаемыми запасами. Комплекс флота ГРП состоит из мобильных насосных установок для закачки в скважины специальных жидкостей, пунктов управления и контроля, полевых лабораторий и другой техники.

"Нужно исходить из амбиций за три года все наши потребности закрыть отечественными решениями. Следующая задача — это создать производство в объёме, который удовлетворит потребности всей отрасли. К тому же флоту ГРП … нужно будет 10 флотов в год производить", — сказал он РИА Новости на полях Тюменского промышленно-энергетического форума.

Всего отрасли требуется 135-140 флотов ГРП, потребность "Газпром нефти" 20% от отраслевого показателя. Сейчас на месторождениях компании работает 27 флотов.

"Газпром нефть" и "МеКаМинефть" в рамках форума подписали договор о проведении тестирования первого российского флота гидроразрыва пласта на месторождениях компании в ХМАО. Испытания комплекса состоятся в 2023 году.