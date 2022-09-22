Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене до 90,58 доллара за баррель на рисках снижения предложения
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем растут, рынки оценивают перспективы сокращения предложения этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.25 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,83%, до 90,58 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,94%, до 83,7 доллара.
В четверг днем стоимость нефти растет, в то время как трейдеры оценивают перспективы сокращения предложения этого вида сырья. Так, опасения о нехватке "черного золота" усилились после указа президента РФ о начале частичной мобилизации. Россия — один из крупнейших нефтедобытчиков в мире, она была крупным поставщиком нефти и газа в ЕС.
Также рынки ожидают публикации данных о коммерческих запасах нефти в США позже вечером. Аналитики полагают, что показатель снизился на 2,2 миллиона баррелей и достиг 431,8 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/oil/20220922/838216768.html
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