МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем растут, рынки оценивают перспективы сокращения предложения этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов. Минэкономразвития прогнозирует снижение цен на нефть Urals

По состоянию на 14.25 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,83%, до 90,58 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,94%, до 83,7 доллара.

В четверг днем стоимость нефти растет, в то время как трейдеры оценивают перспективы сокращения предложения этого вида сырья. Так, опасения о нехватке "черного золота" усилились после указа президента РФ о начале частичной мобилизации. Россия — один из крупнейших нефтедобытчиков в мире, она была крупным поставщиком нефти и газа в ЕС.

Также рынки ожидают публикации данных о коммерческих запасах нефти в США позже вечером. Аналитики полагают, что показатель снизился на 2,2 миллиона баррелей и достиг 431,8 миллиона баррелей.