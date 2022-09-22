БРЮССЕЛЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия не считает, что будет эффективным ограничивать цены на нефть России только со стороны ЕС, нужна международная поддержка и дискуссия в рамках G7, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Нефть дорожает на возможном снижении предложения

"ЕС может в любой момент принять такие санкции, которые считает уместными. Но есть сферы, в которых, очевидно, принимать санкции без координации с нашими союзниками не имеет смысла. Поэтому с самого начала конфликта ЕС успешно вводит санкции с самой широкой, по возможности, поддержкой своих важнейших партнеров. Это относится и к вопросу нефти. На мировом нефтяном рынке надо найти такое решение, которое будет иметь результат, поэтому лучше всего вести такие дискуссии (по ограничению цен на нефть из РФ — ред.) в рамках Большой семерки", — сообщил он.

Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.

На этом фоне министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.