МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили вопросы координации двух стран в целях обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке, сообщает пресс-служба Кремля. В США заявили, что страдают от роста цен на энергоносители меньше, чем ЕС

"Рассмотрены вопросы российско-саудовской координации в целях обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке. С обеих сторон дана высокая оценка усилиям в рамках "ОПЕК+", подтверждено намерение и впредь придерживаться достигнутых договоренностей", — говорится в сообщении.

Кроме того, Мухаммед Бен Сальман информировал, что на предстоящем 12-14 октября в Москве международном форуме "Российская энергетическая неделя" Саудовская Аравия будет представлена на достойном уровне.

Также стороны констатировали высокие темпы развития торгово-экономических связей и рост товарооборота, они условились продолжать взаимодействие, сообщает пресс-служба Кремля.