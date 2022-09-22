Путин и саудовский принц обсудили координацию на рынке нефти
Путин и саудовский принц обсудили координацию для обеспечения стабильности на рынке нефти
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили вопросы координации двух стран в целях обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрены вопросы российско-саудовской координации в целях обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке. С обеих сторон дана высокая оценка усилиям в рамках "ОПЕК+", подтверждено намерение и впредь придерживаться достигнутых договоренностей", — говорится в сообщении.
Кроме того, Мухаммед Бен Сальман информировал, что на предстоящем 12-14 октября в Москве международном форуме "Российская энергетическая неделя" Саудовская Аравия будет представлена на достойном уровне.
Также стороны констатировали высокие темпы развития торгово-экономических связей и рост товарооборота, они условились продолжать взаимодействие, сообщает пресс-служба Кремля.
https://1prime.ru/oil/20220922/838223302.html
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