МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Мировые котировки нефти в пятницу утром опускаются, рынки опасаются рецессии после ряда повышений ставок мировыми ЦБ, что отражается на ожиданиях по спросу, свидетельствуют данные торгов. СМИ: ЕС хочет ввести потолок цен на нефть из России в ближайшие недели

По состоянию на 8.05 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,46%, до 90,04 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,46%, до 83,11 доллара.

На текущей неделе ряд мировых центробанков принял решение о повышении ставок, среди которых Федеральная резервная система (ФРС) США, Банк Англии и Национальный банк Швейцарии. Банк Японии при этом оставил ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%, сохраняя мягкую политику. Рынки опасаются, что повышения могут привести к глобальной рецессии, что в свою очередь отражается на ожиданиях по нефтяному спросу.

Повышение ставки ФРС в то же время заметно поддержало курс доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) с начала недели укрепился на 1,5%, со 109,6 пункта, сейчас торгуется на уровне 111,39 пункта. Значение выше 111 пунктов является максимальным за 20 лет. Более дорогой доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными для покупки в другой валюте.

Некоторую поддержку для нефтяных котировок дают геополитические риски, в частности, указ президента РФ о начале частичной мобилизации. Обострение ситуации может привести к новым санкциям против России, которая является одним из крупнейших нефтедобытчиков в мире и была крупным поставщиком нефти и газа в ЕС.