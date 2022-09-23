Российский рынок акций усилил падение вслед за нефтью
Российский рынок акций усилил падение до 3,7% по индексу Мосбиржи на дешевеющей нефти
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций утром усиливает падение вслед за нефтью, цена которой опустилась ниже 90 долларов за баррель сорта Brent, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 11.48 мск падал на 3,7% — до 2109,79 пункта, индекс РТС — на 3,46%, до 1133,92 пункта.
Рынок нефти падает на 1,9% до 88,8 доллара за баррель сорта Brent, приближаясь к минимуму с начала года.
В лидерах падения на российских торгах – бумаги ЦИАНа (-9%), Polymetal (-8,2%), "Полюса" (-5,2%), HeadHunter (-8,4%), "Самолета" (-5,7%). Акции "Газпрома" после роста накануне падают на 2,8%, "Новатэка" — на 4,2%, "Роснефти" — на 4,9%, "Норникеля" — на 3,8%.
https://1prime.ru/oil/20220923/838227139.html
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