МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций утром усиливает падение вслед за нефтью, цена которой опустилась ниже 90 долларов за баррель сорта Brent, следует из данных торгов. FT: новые антироссийские санкции Евросоюза затронут лимит цен на нефть

Индекс Мосбиржи к 11.48 мск падал на 3,7% — до 2109,79 пункта, индекс РТС — на 3,46%, до 1133,92 пункта.

Рынок нефти падает на 1,9% до 88,8 доллара за баррель сорта Brent, приближаясь к минимуму с начала года.

В лидерах падения на российских торгах – бумаги ЦИАНа (-9%), Polymetal (-8,2%), "Полюса" (-5,2%), HeadHunter (-8,4%), "Самолета" (-5,7%). Акции "Газпрома" после роста накануне падают на 2,8%, "Новатэка" — на 4,2%, "Роснефти" — на 4,9%, "Норникеля" — на 3,8%.