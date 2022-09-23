Цены на нефть усилили падение на опасениях за спрос
Мировые цены на нефть снижаются в среднем на три процента на перспективах сокращения спроса
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Мировые котировки нефти в пятницу днем усилили снижение, рынки оценивают перспективы сокращения спроса на этот вид сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.56 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,9%, до 87,84 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 3,28%, до 80,75 доллара.
В пятницу днем нефтяные котировки ускорили падение, рынки оценивают перспективы сокращения спроса на этот вид сырья из-за возможного возникновения рецессии из-за ужесточения монетарной политики различными регуляторами в борьбе с инфляцией.
Так, учетные ставки повысили Федеральная резервная система (ФРС) США, британский центробанк и ЦБ Швейцарии. Центробанк Японии при этом оставил ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%, сохраняя мягкую политику.
Также позднее в пятницу ожидается публикация еженедельной статистики количества действующих нефтяных буровых установок в США американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на восемь — до 599 агрегатов.
https://1prime.ru/oil/20220923/838229175.html
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