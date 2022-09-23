МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Мировые котировки нефти в пятницу днем усилили снижение, рынки оценивают перспективы сокращения спроса на этот вид сырья, свидетельствуют данные торгов. FT: новые антироссийские санкции Евросоюза затронут лимит цен на нефть

По состоянию на 13.56 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,9%, до 87,84 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 3,28%, до 80,75 доллара.

В пятницу днем нефтяные котировки ускорили падение, рынки оценивают перспективы сокращения спроса на этот вид сырья из-за возможного возникновения рецессии из-за ужесточения монетарной политики различными регуляторами в борьбе с инфляцией.

Так, учетные ставки повысили Федеральная резервная система (ФРС) США, британский центробанк и ЦБ Швейцарии. Центробанк Японии при этом оставил ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%, сохраняя мягкую политику.

Также позднее в пятницу ожидается публикация еженедельной статистики количества действующих нефтяных буровых установок в США американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на восемь — до 599 агрегатов.