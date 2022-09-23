МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Добыча нефти "Русснефти" выросла в первом полугодии на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,41 миллиона тонн, следует из отчетности компании. Цена нефти WTI упала ниже 80 долларов за баррель впервые с 11 января

Добыча природного газа составила 0,154 миллиарда кубометров, а попутного нефтяного газа (ПНГ) — 0,943 миллиарда кубов. Показатели увеличились на 13% и 6,6% соответственно.

По западно-сибирской группе добыча "Русснефти" выросла на 8%, до 2,712 миллиона тонн нефти, по поволжской — снизилась на 2,8%, до 0,546 миллиона тонн, а по центрально-сибирской — поднялась на 28%, до 0,152 миллиона тонн.

"Увеличение добычи в первом полугодии 2022 года по сравнению с первым полугодием 2021 года связано с продолжением эксплуатационного бурения и возобновлением эксплуатации ряда месторождений после снятия ограничения ОПЕК+", — поясняет компания.

Уточняется также, что за счет проведенного комплекса мероприятий в отчетном периоде темп падения базовой добычи обеспечен на уровне первого полугодия 2021 года.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.

Как сообщил 20 сентября президент компании Евгений Толочек, "Русснефть" ожидает по итогам 2022 года рост добычи до 6,9 миллиона тонн с 6,684 миллиона тонн годом ранее.