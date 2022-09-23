МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Мировые котировки нефти в пятницу вечером снижаются примерно на 5% на опасениях скорого начала глобальной рецессии, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе опустились к закрытию торгов пятницы

По состоянию на 20.31 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,96% — до 85,97 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 5,61%, до 78,81 доллара.

Ранее обе марки теряли до 5-6%. Цена WTI в ходе торгов опускалась ниже 80 долларов впервые с 11 января, а Brent — ниже 86 долларов впервые с 24 января. С начала текущей недели Brent подешевела на 5,73%, WTI — на 7,25%.

На этой неделе центральные банки некоторых стран повысили учетную ставку. Федеральная резервная система США повысила ставку на 75 базисных пунктов — до 3-3,25% годовых. Банк Англии поднял ставку на 50 базисных пунктов — до 2,25%, Национальный банк Швейцарии — на 75 базисных пунктов, до 0,5% годовых, впервые с 2014 года установив положительную учетную ставку.

На этом фоне инвесторы опасаются глобальной рецессии. В таких условиях спрос на энергоносители падает.

"Нефть вместе с более широкими финансовыми рынками торгуется с понижением, поскольку трейдеры борются с опасениями масштабной рецессии", — сказал порталу MarketWatch финансовый директор Velandera Energy Partners Маниш Радж (Manish Raj).

Также в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 сентября их число выросло на три — до 602 агрегатов.