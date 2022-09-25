МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. США оказывают давление на страны ЕС, чтобы механизм потолка цен на экспорт нефти из РФ был создан к 5 декабря, но Евросоюз уже запаздывает, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов. FT: новые антироссийские санкции Евросоюза затронут лимит цен на нефть

Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК — ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

"Ключевым фактором нового призыва ввести больше санкций является давление со стороны США подготовить механизм ограничения цен на экспорт нефти из РФ к 5 декабря…, когда вступят в силу санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти по морю", — говорится в сообщении газеты.

По словам одного из дипломатов, который ссылается на американцев, для установления потолка цены компании нужно предварительно уведомить за 90 дней, и ЕС "уже опаздывает".

Отмечается, что ряд стран выступают против потолка цены на нефть, в том числе Кипр. Однако дипломаты ожидают, что ценовое ограничение все же станет частью нового пакета санкций, хотя оно, возможно, будет согласовано только на встрече лидеров стран ЕС в Праге в начале октября.