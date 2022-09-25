Миннефти Ирака объявило о тестовом запуске НПЗ в Кербеле
Миннефти Ирака объявило о тестовом запуске НПЗ в Кербеле мощностью 140 тысяч баррелей в сутки
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БАГДАД, 25 сен — ПРАЙМ. Министерство нефти Ирака объявило о запуске в тестовом режиме нового нефтеперерабатывающего завода в Кербеле мощностью 140 тысяч баррелей в сутки.
“Министр нефти Ихсан Абд аль-Джаббар объявил в воскресенье о начале работ по закачке нефти на НПЗ в Кербеле и его тестовой эксплуатации”, — сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно заявлению, запуск НПЗ мощностью 140 тысяч баррелей в сутки совместно с партнерами из Южной Кореи позволит “в ближайшее время удовлетворить часть внутреннего спроса на нефтепродукты и снизить импорт”.
Ранее в июле миннефти сообщало, что запуск НПЗ в Кербеле обеспечит снижение импорта нефтепродуктов на 60%. По словам министра, Ирак — второй по величине производитель ОПЕК + после Саудовской Аравии — планирует двукратное увеличение производства бензина, что позволит ему как удовлетворить внутренний спрос, так и прекратить импорт этого топлива к 2025 году.
https://1prime.ru/oil/20220925/838241524.html
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