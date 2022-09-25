БАГДАД, 25 сен — ПРАЙМ. Министерство нефти Ирака объявило о запуске в тестовом режиме нового нефтеперерабатывающего завода в Кербеле мощностью 140 тысяч баррелей в сутки. Ирак планирует увеличить мощности для экспорта нефти

“Министр нефти Ихсан Абд аль-Джаббар объявил в воскресенье о начале работ по закачке нефти на НПЗ в Кербеле и его тестовой эксплуатации”, — сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно заявлению, запуск НПЗ мощностью 140 тысяч баррелей в сутки совместно с партнерами из Южной Кореи позволит “в ближайшее время удовлетворить часть внутреннего спроса на нефтепродукты и снизить импорт”.

Ранее в июле миннефти сообщало, что запуск НПЗ в Кербеле обеспечит снижение импорта нефтепродуктов на 60%. По словам министра, Ирак — второй по величине производитель ОПЕК + после Саудовской Аравии — планирует двукратное увеличение производства бензина, что позволит ему как удовлетворить внутренний спрос, так и прекратить импорт этого топлива к 2025 году.