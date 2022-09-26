МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до более чем 1%, стоимость марки Brent впервые с 14 января опустилась ниже 84 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.13 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,22%, до 83,99 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,22%, до 77,78 доллара.