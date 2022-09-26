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2022
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Цена нефти Brent упала ниже 84 долларов за баррель впервые с 14 января
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Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до более чем 1%, стоимость марки Brent впервые с 14 января опустилась ниже 84 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 26.09.2022
нефть, энергетика, новости, торги, биржи, нефть, brent
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до более чем 1%, стоимость марки Brent впервые с 14 января опустилась ниже 84 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.13 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,22%, до 83,99 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,22%, до 77,78 доллара.