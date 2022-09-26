МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Падение нефтяных котировок в мире ниже 84 долларов за баррель вызвано ожиданием снижения деловой активности, связанным с ужесточением денежно-кредитной политики США и других стран, заявил РИА Новости аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. Нефть дешевеет на опасениях глобальной рецессии

В понедельник цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась ниже 84 доллара за баррель впервые с середины января. Ноябрьские фьючерсы находились ниже 78 долларов. По состоянию на 15.19 мск стоимость Brent составляет 84,06 доллара, американской WTI — 77,83 доллара.

"Коррекция нефтяных котировок вызвана ростом ставок, ужесточением денежно-кредитной политики в США. Напомним, что на прошлой неделе ФРС в очередной раз пошла на повышение в 75 базисных пункта. Это означает, что для предприятий и населения еще больше вырастет стоимость заимствования денег, что негативным образом скажется на деловой активности", — сказал эксперт.

"Снижение же деловой активности приведет к сокращению совокупного спроса, в том числе и на сырье. Именно по причине ожидаемого снижения деловой активности мы и видим падение стоимости нефти", — добавил эксперт.

На этой неделе ряд мировых центробанков повысили свои ключевые ставки. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку на 75 базисных пунктов — до 3-3,25% годовых. Банк Англии поднял ставку на 50 базисных пунктов — до 2,25%, Национальный банк Швейцарии — на 75 базисных пунктов, до 0,5% годовых, впервые с 2014 года установив положительную учетную ставку.