МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод Feyzin мощностью 119 тысяч баррелей в сутки на юге Франции, принадлежащий французской энергетической компании TotalEnergies, скорее всего, закрылся как минимум до середины октября, сообщает агентство Рейтер с ссылкой на представителя французского профсоюза Всеобщая конфедерация труда (CGT). СМИ: ExxonMobil приостановит работу своего НПЗ во Франции

"Нефтеперерабатывающий завод Feyzin компании TotalEnergies мощностью 119 тысяч баррелей в сутки на юге Франции, скорее всего, останется без работы как минимум до середины октября", — пишет агентство.

Уточняется, что завод был полностью (за исключением блока алкилирования) закрыт 16 сентября после утечки на установке каталитического крекинга. По данным Рейтера, после остановки НПЗ неработающими оказались около 40% нефтеперерабатывающих мощностей Франции.

Агентство напоминает, что на прошлой неделе в результате забастовки были остановлены нефтеперерабатывающие заводы компании ExxonMobil в Фос-Сюр-Мер мощностью 235 тысяч баррелей в сутки и в Порт-Жером-Гравеншон мощностью 240 тысяч баррелей в сутки.

Французская TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.