МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Кипра Иоаннис Касулидис не подтвердил сообщения о несогласии страны с лимитом цен на нефть из РФ и заявил, что страна изучит то, что будет предложено. СМИ: ЕС хочет ввести потолок цен на нефть из России в ближайшие недели

Агентство Bloomberg сообщило ранее, что Кипр и Венгрия высказывают несогласие по поводу введения потолка цен на нефть из РФ.

Позднее министр иностранных дел Кипра в интервью агентству не подтвердил эту информацию. По его словам, "некоторым журналистам очень легко всегда связывать Кипр с Венгрией в таких вопросах".

"Мы изучим, каким будет предложение. Оно еще не было нам представлено. Но мы не выступаем против, мы обычно соглашаемся с другими партнерами в единстве и единогласии", — заявил Касулидис.