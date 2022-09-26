2022-09-26T21:22:27+03:00
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https://1prime.ru/oil/20220926/838257009.html
Власти Кипра опровергли сообщения о несогласии с лимитом цен на нефть
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Глава МИД Кипра Иоаннис Касулидис не подтвердил сообщения о несогласии страны с лимитом цен на нефть из РФ и заявил, что страна изучит то, что будет предложено. Агентство... ПРАЙМ, 26.09.2022
нефть, энергетика, новости, кипр, ес, импорт нефти, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Кипра Иоаннис Касулидис не подтвердил сообщения о несогласии страны с лимитом цен на нефть из РФ и заявил, что страна изучит то, что будет предложено.
Агентство Bloomberg сообщило ранее, что Кипр и Венгрия высказывают несогласие по поводу введения потолка цен на нефть из РФ.
Позднее министр иностранных дел Кипра в интервью агентству не подтвердил эту информацию. По его словам, "некоторым журналистам очень легко всегда связывать Кипр с Венгрией в таких вопросах".
"Мы изучим, каким будет предложение. Оно еще не было нам представлено. Но мы не выступаем против, мы обычно соглашаемся с другими партнерами в единстве и единогласии", — заявил Касулидис.