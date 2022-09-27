МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" разработала и провела испытания технологии вытеснения высоковязкой нефти, которая позволит повысить рентабельность добычи на месторождениях, сообщила компания. Цены на нефть ускорили темпы роста

"Специалисты Тюменского нефтяного научного центра (входит в научно-проектный блок "Роснефти") разработали и успешно испытали технологию вытеснения высоковязкой нефти из образцов керна. Инновационное технологическое решение позволит увеличить темпы и повысить рентабельность добычи на месторождениях компании", — говорится в сообщении "Роснефти".

Высоковязкая нефть содержит большое количество тяжелых углеводородов и характеризуется малой подвижностью в пластовых условиях, и традиционными способами извлечь ее невозможно. Чтобы обеспечить приток нефти к скважине, используются различные виды воздействия: тепловое или полимерное.

Специалисты "Роснефти" изучили возможности извлечения высоковязкой нефти из рыхлых пород с высоким содержанием глинистых минералов. Испытывалось вытеснение с помощью воздействия горячей водой, термополимера, щелочи, а также пара экстремально высокой температуры до 330 градусов по Цельсию. Наиболее эффективной оказалась технология с применением термополимеров.

"В перспективе термополимерное заводнение будет применено в горизонтальных скважинах при разработке месторождений, содержащих нефть с вязкостью свыше 500 сантипуаз (сПз). Успешная реализация данных мероприятий откроет большой потенциал освоения запасов высоковязкой нефти", — отметила компания.