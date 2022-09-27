МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. С июня сильный доллар привел к постепенному отступлению торговых лидеров, а мировая стоимость сырой нефти к настоящему моменту упала почти на 40% по сравнению с максимумом, пишет обозреватель China Securities Journal Ма Шуан. Спустя 8,5 месяцев фьючерсы на американскую нефть марки WTI впервые упали ниже отметки в 80 долларов за баррель. Что же происходит на мировых рынках? Евро предрекли самую тяжелую зиму

По мнению аналитиков, текущие колебания цен на нефть в основном спровоцированы изменениями в макрологике, такими, как растущий глобальный уровень инфляции, ожидание мирового экономического спада и денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы США. Столкнувшись с этими фундаментальными проблемами, хотя цены на нефть и имеют поддержку, им тяжело соответствовать реальным ожиданиям.

Согласно прогнозам, продолжающееся снижение стоимости нефти в этом периоде окажет положительное влияние на цены на сельскохозяйственную продукцию, металлы и другие сырьевые товары, и особенно на цены на химическую продукцию, которые больше всего были затронуты. Однако ожидается, что в краткосрочной перспективе улучшения будут незначительными.

По информации Wenhua Finance, цена фьючерсов на американскую сырую нефть WTI продолжает падать с максимума в 123,68 доллара за баррель от 14 июня до 78 долларов за баррель от 26 сентября, то есть совокупное снижение составило около 37%.

"С начала этого года из-за сохраняющегося высокого уровня глобальной инфляции крупные энергетические экономики, такие как европейские страны и США, перешли к постоянному агрессивному повышению процентных ставок для сдерживания инфляции, которая оказывает значительное давление на мировую экономику. Показатели экономики США продолжают снижаться — ВВП Штатов два квартала подряд падает, а долгосрочная и краткосрочная доходность американских государственных облигаций также уменьшается. Так как крупнейшие экономики — страны Евросоюза и США — продолжают повышать процентные ставки, ожидается, что рост мировой экономики будет по-прежнему снижаться. В этом контексте потребление нефти будет затронуто еще сильнее, тем самым подавляя цены на нефть", — заявил журналисту China Securities Journal Суй Сяоин, глава отдела инвестиционного консалтинга по среднесрочным фьючерсам в нефтехимической промышленности.

Ли Юньсюй, старший аналитик SDIC Anxin Futures Research Institute, сказал обозревателю China Securities Journal, что в ближайшем будущем стресс экономической рецессии отразится в резких колебаниях цен.

По его мнению, из конъюнктуры фондового рынка видно, что во время текущего витка падения цен на нефть, особенно в период с сентября, ее волатильность была сильно привязана к доллару. Однако межмесячный спред фьючерсов, будучи индикатором, который значительно лучше отражает фундаментальные изменения, в последнее время не показал признаков ослабления вслед за ценами на нефть. В определенной степени это означает, что в текущих колебаниях цен на энергоресурс в основном преобладает макрологика.

Юньсюй уверен, что скачок доллара по-прежнему является главным фактором, влияющим на краткосрочную динамику цен на нефть, но в среднесрочной перспективе мировой спрос на нефтепродукты на терминалах и операционные данные нефтеперерабатывающих заводов по-прежнему относительно стабильны. Международное энергетическое агентство (МЭА), Управление энергетической информации США (EIA) и ОПЕК в своих ежемесячных отчетах за сентябрь не внесли каких-либо существенных корректировок в свои прогнозы спроса на нефть на этот и следующий год, и фактическое влияние колебаний доллара на спрос временно ограничено.

"В краткосрочной перспективе спрос и предложение не смогут удерживать стоимость нефти от дальнейшего падения, и после замедления роста доллара нефтяные цены могут восстановиться. Сейчас, вероятно, удобная возможность для перераспределения соответствующих фьючерсных продуктов", — добавил эксперт.

Аналитик фьючерсов на энергетические и химические продукты из Donghai Ван Илу, в свою очередь отмечает, что с точки зрения сделок на спотовом рынке бэквордация фьючерсов на многие нефтепродукты резко упала с конца июля. Это связано со слабым потреблением бензина в пиковый сезон этим летом, падением прибыли нефтеперегонных заводов и сокращением спроса на наличные товары. С наступлением осенне-зимнего сезона необходимо отметить, что спрос на отопление стал более устойчивым, чем спрос на путешествия. Если ОПЕК+ сократит добычу нефти, то центр управления цен на сырую нефть в четвертом квартале может ощутить определенную поддержку.

Суй Сяоин отмечает, что с фундаментальной точки зрения текущая структура спроса и предложения на сырую нефть сохраняет жесткий баланс. И, хотя рецессия экономики значительно снизила потребление нефти, недостаточное предложение удерживает запасы сырого энергоресурса на рынке на низком уровне. Воздействие дальнейшего экономического спада на потребление нефти гарантировано, но на предложение сырой нефти влияют геополитические факторы, и в будущем определенно возникнут новые переменные.

Трудно изменить в лучшую сторону положение активов сегмента переработки и сбыта.

Сырая нефть известна как "кровь промышленности", и ее конечные продукты многочисленны. Это наиболее важное сырье для очищенной нефти и продуктов нефтепереработки, и часто оказывает прямое влияние на цены на бензин и дизельное топливо, топочный мазут, гудрон, PTA и другие товары.

Что касается влияния на переработку этого раунда падения цен на сырую нефть, то, по мнению Ли Юньсюй, "70% конечных продуктов из сырой нефти принадлежат областям, тесно связанным с транспортом и поездками, таких как бензин и дизельное топливо, а также с транспортными расходами всех слоев населения, и напрямую коррелирует с индексом потребительских цен. Дальнейшее снижение цен также окажет негативное влияние на конечную стоимость сельскохозяйственной продукции, металлов и других товаров". Bloomberg предупредил об экономическом кризисе страшнее краха 2009 года

Аналитика Ван Илу прогнозирует, что продолжающееся ослабление цен на сырую нефть уже значительно снизило стоимость целого ассортимента товаров, включая энергетическую и химическую цепочку. Ожидается дальнейшее ослабление сырьевой поддержки, а также демонстрация слабости со стороны энергетических и химических продуктов в последующих двух кварталах.

Ван Илу добавил, что для инвесторов лучше искать возможности среди товаров, показывающих месячное снижение, а не односторонне придерживаться операций с чрезвычайно волатильными продуктами. Что касается самой нефти и газа, то предложение может еще долгое время оставаться дефицитным, а крупные компании, включая нефтесервисные, газопроводы и заправочные станции, будут обладать долгосрочной распределительной ценностью.

"Падение цен на сырую нефть приведет к уменьшению себестоимости производства нефтехимической продукции, что, в свою очередь, снизит ее стоимость. Таким образом, общая оборотная тенденция нефтехимического производства последует за снижением цен на сырую нефть", — резюмировал Сяоин.