ООН, 27 сен — ПРАЙМ. Цена на нефть может достичь 150 долларов за баррель в ближайшие месяцы, такое мнение высказал министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в интервью РИА Новости на полях Генеральной ассамблеи ООН. Цены на нефть ускорили темпы роста

“Мы приближаемся к зиме, и у меня есть ощущение, что цена на нефть будет все повышаться и повышаться в ближайшие месяцы. Возможно, она достигнет 150 (долларов за баррель) или около того”, — сообщил он.

По мнению Хусейна, если цены на нефть продолжат оставаться высокими и вырастут еще больше в зимний период, то это нанесет удар по экономикам не производящих нефть стран.

Помимо сезонного фактора роста нефтяных цен, дипломат также отметил влияние антироссийских санкций на стоимость углеводородов.

Мировые цены на нефть во вторник днем ускоряют темпы роста до более чем 1%, впрочем, сдерживающие этот рост факторы продолжают действовать, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 13.01 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,27%, до 83,91 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,15%, до 77,6 доллара. Утром нефть тоже дорожала, но меньшими темпами.