МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Объем добычи нефти и конденсата на проекте "Сахалин-1" уменьшился почти вдвое за семь месяцев текущего года, а сейчас добыча нефти и газа остановлена, заявил в среду губернатор области Валерий Лимаренко. Оператор "Сахалина – 2" перезаключил почти все долгосрочные контракты

В выступлении на пленарной сессии Дальневосточного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина 2022" глава региона напомнил, что относительно проекта "Сахалин-1" в апреле компания "Эксон Нефтегаз Лимитед" уведомила о снижении объема добычи со ссылкой на обстоятельства форс-мажора.

"Объем добычи нефти и конденсата за семь месяцев текущего года уменьшился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А на данный момент добыча нефти остановлена", — отметил Лимаренко.

По словам главы региона, ожидается, что годовая добыча составит 4,2 миллиона тонн вместо планировавшихся 8,9 миллиона тонн.

"Снижение ожидается и по газу в связи с тем, что компания приостановила его добычу с 16 сентября 2022 года", — добавил глава региона.

При этом губернатор отметил, что добыча газа на проекте "Сахалин-2" по итогам года составит 17,6 миллиарда кубометров, а реализация сжиженного природного газа (СПГ) достигнет 10,8 миллиона тонн, сообщил губернатор Валерий Лимаренко на сессии форума "Нефть и газ Сахалина 2022". В Минэнерго рассказали о работе проекта "Сахалин — 1"

"За восемь месяцев этого года добыча газа увеличилась на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,1 миллиарда кубометров, объем реализации СПГ вырос на 19,5% и составил 7,6 миллиона тонн. Ожидаем, что по итогам года добыча газа составит 17,6 миллиарда кубометров, реализация СПГ — 10,8 миллиона тонн. Плановые показатели будут выполнены", — отметил глава региона в своем выступлении на пленарной сессии.

Лимаренко заявил, что власти региона уверены в стабильности доходов от проекта "Сахалин-2".

"В компании идет активное замещение иностранного персонала российским. Уже 98% сотрудников — наши соотечественники. Особо радует, что в компании трудятся более 1200 сахалинцев", — подчеркнул губернатор.