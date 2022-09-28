АЛМА-АТА, 28 сен — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вернется к работе на полную мощность к середине октября, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"По КТК вопросы были решены с подрядчиками по судну, которое должно заменить танки плавучести… Замена первого танка ожидается где-то примерно к 10 числам и к 15 числам октября — оба. Фактически все три выносных причальных устройства (к этому времени — ред.) должны в работе быть", — сообщил он журналистам в среду в Алма-Ате.